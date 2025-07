Taxas dos DIs recuam em dia de queda do dólar e movimentações do governo contra tarifa dos EUA

No campo político, pesquisa Genial/Quaest divulgada pela manhã mostrou que Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026. No caso do segundo turno, ele também aparece à frente dos adversários, mas em eventual duelo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), há empate técnico no limite da margem de erro.

Perto do fechamento, a curva brasileira seguia apontando para manutenção da taxa básica Selic em 15% ao ano no fim deste mês: a precificação neste sentido era de 99%.

Na quarta-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções de Copom negociadas na B3 indicava 91,99% de chances de manutenção da Selic, contra 5,20% de probabilidade de nova alta de 25 pontos-base este mês.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries com prazos mais longos oscilavam próximos dos níveis da véspera. Às 16h36, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 1 ponto-base, a 4,461%, enquanto o retorno do papel de 30 anos indicava estabilidade, a 5,011%.