Última temporada de "Round 6" leva Netflix a superar previsões de lucros

De abril a junho, a Netflix registrou lucro diluído por ação de US$7,19. Isso superou a estimativa de US$7,08 dos analistas consultados pela LSEG.

A empresa aumentou a projeção de receita para 2025 para US$44,8 bilhões a US$45,2 bilhões, citando o enfraquecimento do dólar norte-americano, além do "crescimento saudável de membros e vendas de anúncios". Sua projeção anterior era de até US$44,5 bilhões.

A Netflix vem criando um serviço com suporte de anúncios para atrair espectadores sensíveis ao preço, embora tenha dito que a publicidade não será o principal fator de crescimento da receita este ano. Ela também adicionou eventos ao vivo, como a luta livre da WWE, para atrair anunciantes e espectadores.

"Há poucas surpresas, já que a Netflix é agora uma máquina bem lubrificada", disse o analista da PP Foresight, Paolo Pescatore, sobre o relatório de lucros. "A publicidade ainda continua sendo um objetivo estratégico fundamental e que levará um pouco mais de tempo para ser alcançado."

No trimestre recém-encerrado, o lucro líquido foi de US$3,1 bilhões, superando as previsões de US$3,06 bilhões. A receita totalizou US$11,08 bilhões, acima da projeção de US$11,07 bilhões dos analistas.

A Netflix lançou a terceira e última temporada do drama distópico coreano "Round 6" alguns dias antes do fim do segundo trimestre, em junho. O programa é o mais popular da Netflix que não está em inglês na história do serviço de streaming. A terceira temporada acumulou 122 milhões de visualizações, informou a Netflix.