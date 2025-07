Unigel propõe suspensão de obrigações financeiras em meio a desafios no setor

A Unigel teve o seu pedido de recuperação extrajudicial homologado em janeiro.

No mesmo comunicado, a empresa informou que permanece comprometida com a continuidade de suas operações e com a conclusão da nova planta de ácido sulfúrico em Camaçari, na Bahia.

A petroquímica disse que o início das operações da planta está previsto para o começo de 2026 e acrescentará "fonte relevante de geração de caixa operacional".

(Por Michael Susin)