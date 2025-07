Volvo Cars supera expectativas de lucro operacional no 2º tri

ESTOCOLMO (Reuters) - A Volvo Cars divulgou um declínio acentuado no lucro operacional do segundo trimestre nesta quinta-feira, que, no entanto, superou as expectativas dos analistas, fazendo com que as ações subissem, embora a empresa continue a enfrentar ventos contrários das tarifas e da demanda em baixa.

A Volvo Cars, sediada na Suécia, é a primeira montadora europeia a divulgar resultados no que os analistas esperam que seja uma temporada de lucros desafiadora, já que a demanda fraca por veículos elétricos e a intensificação da concorrência dos fabricantes chineses coincidem com as tensões comerciais.

Mas grande parte da queda já havia sido precificada nas estimativas de analistas e investidores, já que a perspectiva de tarifas e vendas menores era amplamente esperada.