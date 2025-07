Wall St sobe com dados de vendas no varejo e balanços

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, sustentados pelos resultados positivos da PepsiCo e por dados econômicos sólidos dos Estados Unidos que apontam para um consumo saudável.

As vendas no varejo nos EUA subiram mais do que o esperado em junho, aumentando 0,6%. Enquanto isso, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego ficaram em 221.000 na última semana, abaixo dos 235.000 previstos, apontando para um crescimento estável do emprego em julho.