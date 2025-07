Ação da Netflix cai após previsão de receita decepcionar investidores

LOS ANGELES (Reuters) - As ações da Netflix caíram mais de 5% no início do pregão de sexta-feira, à medida que a melhoria da previsão de receita da gigante do streaming não convenceu os investidores, já que foi impulsionada por um dólar mais fraco em vez de uma forte demanda dos clientes.

A plataforma de streaming elevou na quinta-feira sua perspectiva de receita para 2025 e espera ficar na faixa de US$44,8 bilhões a US$45,2 bilhões, amplamente ajudada por um dólar mais fraco, em comparação com sua previsão anterior de US$43,5 bilhões a US$44,5 bilhões.

"Os resultados trimestrais melhores do que o esperado e a melhoria da meta de receita e fluxo de caixa para o ano inteiro não foram suficientes para manter os investidores satisfeitos", disse Dan Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.