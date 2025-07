Ações europeias fecham estáveis com mercados avaliando balanços

Com a temporada de balanços corporativos ganhando força, os investidores estão avaliando de perto a orientação corporativa para ver como as empresas estão se ajustando à mudança na política tarifária dos Estados antes do prazo de 1º de agosto.

Nesta sexta-feira, a Epiroc, fabricante sueca de equipamentos de mineração, caiu 9,2% depois que seus resultados do segundo trimestre não atenderam às expectativas do mercado.

A Atlas Copco perdeu 7,8% depois que o grupo industrial sueco divulgou lucro operacional ajustado para o segundo trimestre abaixo das expectativas do mercado e um declínio nos pedidos.

Já a Saab saltou 16,4% após divulgar lucro do segundo trimestre acima do esperado e aumentar sua perspectiva de vendas.

A Getinge subiu 6% depois que a fabricante sueca de equipamentos médicos divulgou lucro do segundo trimestre acima das expectativas do mercado.

Na sessão, as ações do setor de saúde foram as que mais perderam, com a fabricante britânica de medicamentos GSK caindo 4,6% depois que um painel consultivo da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) recomendou não aprovar seu medicamento Blenrep contra câncer no sangue devido a preocupações com os efeitos colaterais.