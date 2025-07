Adiamento de corte de juros pelo Fed permanece intacto com temores de inflação acima de pressão de Trump

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O argumento a favor de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve continua enfraquecido, uma vez que as autoridades vão para sua reunião deste mês com os dados mostrando novos sinais de inflação mais alta, enquanto o presidente Donald Trump intensifica suas exigências de redução dos juros.

Trump parecia estar prestes a tentar demitir o chair do Fed, Jerome Powell, nesta semana, mas recuou com um aceno para o transtorno nos mercados que provavelmente ocorreria, conforme a perspectiva para a taxa de juros do banco central dos Estados Unidos permanece inalterada, apesar do drama.