American Express supera expectativas de lucro com aumento de gastos de clientes ricos

(Reuters) - A American Express superou as estimativas dos analistas para o lucro do segundo trimestre nesta sexta-feira, impulsionada pelos gastos resilientes por parte de seus titulares de cartões mais ricos.

O resultado acima do esperado ressalta como o foco da gigante dos cartões de crédito nos clientes ricos ajudou a isolá-la dos efeitos da diminuição da confiança do consumidor, que é mais pronunciada entre as famílias de baixa renda.

Embora não sejam representativos da economia como um todo, os números da AmEx oferecem uma visão valiosa sobre a evolução das tendências em relação a viagens e gastos discricionários, especialmente entre os tomadores de empréstimos com maior capacidade de crédito.