Banco do Brasil anuncia 5 novos nomes para comando de empresas do grupo

(Reuters) - O Banco do Brasil anunciou a indicação de cinco novos nomes para o comando de empresas do conglomerado, conforme comunicado divulgado nesta sexta-feira pela instituição.

As alterações de comando serão promovidas na BB Asset, na BB Seguridade, na Brasilseg (que faz parte do grupo BB Seguridade), na BB Américas e na BBTS.

Na BB Seguridade, o cargo de diretor-presidente será ocupado por Delano Valentim Andrade, que ocupava a função de presidente no BB Américas desde 2023. O comando do BB Américas, por sua vez, ficará com Mario Matsumoto Fujii, que estava no cargo de gerente geral do BB em Nova York e Miami desde 2022, responsável pela América do Norte.