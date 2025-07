BC do Japão pode oferecer visão menos pessimista sobre impacto de tarifas em relatório, dizem fontes

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão alertará sobre a incerteza quanto ao impacto das tarifas dos Estados Unidos em um relatório trimestral a ser publicado neste mês, mas poderá oferecer uma visão menos pessimista sobre o impacto de curto prazo na economia do que há três meses, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.

Com o Banco do Japão a caminho de manter a taxa de juros estável em 0,5% em sua reunião de 30 e 31 de julho, os mercados estão focados em como o banco descreverá as perspectivas de crescimento e de preços em um relatório trimestral a ser publicado após a reunião.