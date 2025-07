BC fará leilão de linha de US$600 mi na próxima terça-feira para rolagem

A taxa de venda de dólares pelo BC será a do boletim Ptax das 10h do dia do leilão, com liquidação no dia 4 de agosto. Já a recompra ocorrerá em 4 de novembro deste ano.

Na última terça-feira, dia 15, o BC vendeu US$400 milhões em um leilão de linha, também para rolagem do vencimento de 4 de agosto. Na ocasião, a oferta era de US$1 bilhão. Assim, a oferta de US$600 milhões no próximo dia 22 corresponde à tranche não negociada na última terça-feira.