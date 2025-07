Bessent acredita que bom acordo tarifário é possível, diz premiê do Japão

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse ao primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, que seus países podem chegar a um "bom acordo" sobre tarifas, disse o premiê nesta sexta-feira, após se reunir com Bessent em seu escritório em Tóquio.

Ishiba acrescentou que, embora não tenham sido discutidos termos específicos, como a tarifa de 25% que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que imporá ao Japão a partir de agosto, ele pediu a Bessent que continue "conversando ativamente" com seu principal negociador comercial, Ryosei Akazawa.