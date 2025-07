Bolsonaro é alvo de operação da PF e terá de usar tornozeleira eletrônica

Em publicação em uma rede social, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que Bolsonaro terá de usar uma tornozeleira eletrônica, não poderá usar as redes sociais, conversar com aliados e com embaixadores e nem sair de casa à noite.

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e na sede de seu partido, o Partido Liberal (PL), em Brasília, de acordo com a assessoria do ex-presidente.

Uma fonte com conhecimento da operação disse à Reuters que foram apreendidos US$14 mil e R$8 mil em espécie na casa de Bolsonaro em Brasília.

De acordo com a fonte, Bolsonaro também está proibido de falar com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho, que está licenciado do mandato e vivendo nos Estados Unidos.

Eduardo disse, em publicação no X, que seu irmão e vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, também está sendo investigado. Na publicação, o parlamentar afirma que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso envolvendo o ex-presidente no Supremo "dobrou a aposta" após Bolsonaro publicar vídeo em que agradece o presidente dos EUA, Donald Trump, por uma carta de apoio enviada a ele.

A operação teria sido motivada por um "elevado risco de fuga" de Bolsonaro para os Estados Unidos, de acordo com reportagem da CNN Brasil.