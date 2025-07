Chefes de finanças do G20 concordam com comunicado que enfatiza importância de independência dos bancos centrais

O comunicado foi elaborado na ausência do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na reunião de dois dias, embora Washington tenha sido representada por Michael Kaplan, subsecretário interino do Tesouro para assuntos internacionais.

Bessent também não compareceu à reunião anterior dos chefes de finanças do G20, realizada na Cidade do Cabo em fevereiro, embora Washington deva assumir a presidência rotativa do grupo em dezembro.

"Os bancos centrais estão fortemente comprometidos em garantir a estabilidade de preços, de acordo com seus respectivos mandatos, e continuarão ajustando suas políticas de forma dependente dos dados. A independência dos bancos centrais é fundamental para atingir esse objetivo", afirmou o comunicado.

O vice-ministro das Finanças da África do Sul, David Masondo, disse a repórteres que os resultados da reunião contidos no comunicado foram "consentidos por todos os membros" e se concentraram em "questões macroeconômicas estratégicas".

O comunicado também reconheceu "a importância da Organização Mundial do Comércio para o avanço das questões comerciais", acrescentando que o órgão precisa de reformas.

O acordo é visto como uma conquista, embora os comunicados emitidos pelo G20, que surgiu como um fórum de cooperação para combater a crise financeira global de 2008, não sejam vinculativos.