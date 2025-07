Chefes de Finanças do G20 se aproximam de consenso na África do Sul apesar das tensões tarifárias nos EUA

DURBAN (Reuters) - Os chefes de Finanças dos países do G20 expressaram otimismo nesta sexta-feira quanto a um acordo sobre uma posição comum em relação ao comércio e a outros desafios globais, apesar de as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terem ofuscado a reunião.

O G20, que surgiu como um fórum de cooperação para combater a crise financeira global de 2008, não conseguiu chegar a uma posição conjunta quando os ministros das Finanças e os membros de bancos centrais se reuniram em fevereiro, para a consternação da anfitriã África do Sul.

Um acordo agora seria considerado uma conquista, embora os comunicados do G20 não sejam vinculativos e a redação exata não seja clara.