Diretor do Fed pede corte de juros já em julho em meio a riscos maiores para o crescimento

Uma taxa de nível neutro não é considerada nem contracionista ou expansionista.

A última vez que o Fed cortou os juros foi em dezembro de 2024, quando reduziu sua taxa em 25 pontos-base. Waller advertiu que a decisão de não cortar os juros neste mês poderia criar problemas no futuro.

"Se reduzirmos nossa taxa em julho e os dados subsequentes de emprego e inflação apontarem para menos cortes, teremos a opção de manter a política estável por uma ou mais reuniões", disse Waller.

Porém, se a fraqueza econômica se acelerar, "esperar até setembro ou até mesmo o fim do ano nos colocaria em risco de ficar atrás da curva da política apropriada", disse ele.

A política monetária do Fed não está em um curso predefinido e as decisões de juros serão tomadas reunião por reunião, acrescentou ele.

A maioria das autoridades do Fed não demonstra interesse em alterar a taxa de juros de 4,25% a 4,5%, uma vez que a inflação permanece acima da meta, a economia está se saindo bem de modo geral e não está claro o quanto as tarifas do presidente Donald Trump criarão de pressão sobre os preços.