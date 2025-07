Ibovespa cai com cautela renovada sobre tarifa dos EUA após operação contra Bolsonaro

"O ambiente de tensão se eleva, principalmente por nesse imbróglio também estar Donald Trump, que pode reagir à decisão de Moraes", disse o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez. A visão era endossada por outros analistas ouvidos pela Reuters.

Em Nova York, os índices não seguiam direção única, com investidores avaliando uma semana de sinais econômicos mistos, com destaque nesta sexta-feira para os dados de início de construção de moradias unifamiliares e confiança do consumidor, e também em meio a divulgações de relatórios corporativos.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,1%, apesar do avanço dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent ganhava 1,34%, a US$70,45. PETROBRAS ON perdia 0,35%. No setor, BRAVA ENERGIA ON caía 0,11%, enquanto PETRORECONCAVO ON cedia 1,01% e PRIO ON recuava 0,21%.

- VIBRA ENERGIA ON caía 1,28%, tendo no radar notícia do Brazil Journal de que a empresa teria iniciado conversas com a Cosan visando a eventual compra da empresa de lubrificantes do grupo, Moove. Em comunicados separados, tanto a Vibra quanto a Cosan disseram que não há qualquer acordo, compromisso ou documento celebrado para negócio envolvendo Moove. COSAN ON tinha declínio de 1,62%.

- ITAÚ UNIBANCO PN apurava queda de 0,36%, enquanto BRADESCO PN caía 1,37%, SANTANDER BRASIL UNIT recuava 3,15% e BANCO DO BRASIL ON mostrava decréscimo de 0,43%.