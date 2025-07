Início de construções de novas moradias unifamiliares nos EUA cai em junho

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências unifamiliares nos Estados Unidos e as licenças para futuras construções caíram acentuadamente em junho, uma vez que as altas taxas de hipotecas e a incerteza econômica prejudicaram as compras de casas, sugerindo que o investimento residencial contraiu novamente no segundo trimestre.

O início de construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 4,6% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 883.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira. As licenças para futuras construções de casas unifamiliares diminuíram 3,7%, para uma taxa de 866.000 unidades.

Economistas consideram que as tarifas de importação do presidente Donald Trump representam um risco de inflação. Isso fez com que o Federal Reserve continuasse a pausar seus cortes na taxa de juros. Dados de inflação do consumidor e do produtor de junho sugeriram que as tarifas de importação estavam começando a aumentar os preços de alguns produtos.