Minério de ferro de Dalian registra quarto ganho semanal com otimismo sobre demanda

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura caía 0,18%, a US$100,65 a tonelada, mas subia 1,38% na semana.

Traders estão otimistas quanto à melhora das margens do setor siderúrgico após os sinais de Pequim para combater o excesso de capacidade, enquanto as esperanças de novos estímulos ao setor imobiliário melhoraram ainda mais o sentimento do mercado, disseram analistas do ANZ em uma nota.

Os estoques mais baixos tanto de minério de ferro quanto de aço também estão alimentando as expectativas de reabastecimento nos próximos meses, disse o ANZ.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China caíram 0,76% em relação à semana anterior, para 130,9 milhões de toneladas, em 18 de julho, de acordo com dados da consultoria SteelHome, dando mais suporte aos preços.

Enquanto isso, a demanda atual por minério de ferro é resiliente, e o consumo de aço no setor industrial permanece em um nível elevado, disse a corretora Galaxy Futures.

(Reportagem de Lucas Liew)