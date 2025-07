Núcleo da inflação no Japão desacelera mas permanece acima da meta do BC

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os custos voláteis de alimentos frescos, aumentou 3,3% em junho em relação ao ano anterior, mostraram dados nesta sexta-feira, em linha com a previsão do mercado.

O aumento foi menor do que o de 3,7% em maio em grande parte devido à retomada dos subsídios à gasolina, mas permaneceu acima da meta de 2% do banco central pelo 39º mês consecutivo.

Um índice separado que exclui os custos tanto de alimentos frescos quanto de combustíveis - observado de perto pelo banco central como uma medida dos preços impulsionados pela demanda doméstica - subiu 3,4% em junho em relação ao ano anterior, de 3,3% em maio.

"A inflação subjacente continua elevada e é quase certo que ultrapasse as previsões do Banco do Japão. No entanto, com as tensões comerciais pairando sobre a economia, permanece o risco de que o Banco do Japão siga parado por mais tempo do que estamos prevendo", disse Abhijit Surya, economista sênior na Capital Economics.

Os dados estarão entre os fatores que o banco central vai avaliar em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 30 e 31 de julho, quando a diretoria deve revisar para cima sua previsão de inflação.