Nunca pensei em fugir do Brasil, diz Bolsonaro

BRASÍLIA (Reuters) -O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que as medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra ele buscam sua "suprema humilhação", acrescentando que nunca pensou em fugir do Brasil.

"Nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em ir para embaixada, mas as cautelares são em função disso", disse Bolsonaro a repórteres logo após ter colocado tornozeleira eletrônica por ordem de Moraes. "O objetivo é uma suprema humilhação."

O ex-presidente foi alvo nesta sexta de uma operação da Polícia Federal determinada por Moraes e terá de usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas restritivas, informou o ministro na decisão, em uma escalada dos problemas enfrentados por Bolsonaro com a Justiça.