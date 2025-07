ONS reduz previsão para níveis de reservatórios de hidrelétricas do SE/CO em julho

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima que os níveis de reservatórios de usinas hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste chegarão ao final de julho com 63,7% de capacidade, um pouco abaixo dos 64,3% previstos na semana passada e dos 64,8% registrados nesta sexta-feira.

Em boletim, o órgão também fez pequenos ajustes em suas estimativas de chuvas que deverão chegar às usinas do país neste mês, estimando afluências em 80% da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste (ante 82% na previsão da semana anterior) e 115% no Sul (ante 113%), enquanto manteve as projeções de 47% da média no Nordeste e 66% no Norte.

Já para a carga de energia elétrica no Brasil, a projeção do ONS se manteve em queda de 1,3% ante julho de 2024, para 74.839 megawatts médios (MWm).