Petróleo se estabiliza com notícias econômicas e tarifárias dos EUA compensando novas sanções à Rússia

Com isso, os dois índices de referência do petróleo encerraram a semana com perda de cerca de 2%.

Nos Estados Unidos, a construção de moradias unifamiliares caiu para uma mínima de 11 meses em junho, já que as altas taxas de hipoteca e a incerteza econômica prejudicaram as compras de imóveis, sugerindo que o investimento residencial contraiu-se novamente no segundo trimestre.

Entretanto, o sentimento do consumidor dos EUA melhorou em julho, enquanto as expectativas de inflação continuaram a cair.

A inflação mais baixa deve facilitar a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, o que poderia diminuir os custos de empréstimos dos consumidores e impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

Separadamente, o presidente dos EUA, Donald Trump, está pressionando por uma tarifa mínima de 15% a 20% em qualquer acordo com a União Europeia, informou o Financial Times na sexta-feira, acrescentando que o governo está agora analisando uma tarifa recíproca que exceda 10%, mesmo que um acordo seja alcançado.

O aumento da inflação pode elevar os preços para os consumidores e enfraquecer o crescimento econômico e a demanda por petróleo.