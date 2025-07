Prio diz que obteve licença prévia do Ibama para projeto Wahoo

SÃO PAULO (Reuters) - A Prio informou nesta sexta-feira que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) concedeu licença prévia do sistema de desenvolvimento da produção do campo de Wahoo e interligação dos poços ao navio-plataforma (FPSO) Frade.

A empresa aguardava a licença do órgão ambiental para interligar seus poços produtores e iniciar a produção.

"Assim, a companhia dará continuidade ao processo para a emissão da licença de instalação, necessária para iniciar a construção submarina e interligação do campo ao FPSO Frade", acrescentou a petroleira em fato relevante.