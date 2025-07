Siderúrgicas brasileiras produzem 0,5% menos em junho sobre um ano antes, diz Aço Brasil

A queda foi compensada pela volatilidade nas exportações, que registraram forte crescimento, com 1,07 milhão de toneladas produzidas em junho versus 657,34 mil toneladas um ano antes, um crescimento de 62,8%.

Já as importações subiram cerca de 39,2% na base anual, chegando a 595,8 mil toneladas.

As vendas de aço no mercado interno foram de 1,88 milhão de toneladas no mês passado, representando alta de 2,2% ano a ano.

O Aço Brasil é a principal entidade do setor siderúrgico nacional, que reúne empresas como Gerdau, Usiminas e ArcelorMittal.