Taxas dos DIs sobem com receio de novas medidas comerciais dos EUA contra o Brasil

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,85%, ante 13,781% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,92%, ante 13,857%.

Logo no início do dia a notícia da operação da PF contra Bolsonaro concentrou as atenções do mercado. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes impôs a Bolsonaro o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar as redes sociais e o recolhimento domiciliar entre 19h e 6h de segunda a sexta e em tempo integral nos fins de semana e feriados.

Além disso, proibiu o ex-presidente de manter contato com embaixadas de outros países e de se comunicar com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho. Eduardo tem sido o principal defensor, nos EUA, das medidas de Trump contra o Brasil, como a imposição de tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

A decisão de Moraes -- já referendada nesta sexta pela maioria da Primeira Turma do Supremo -- surgiu um dia após Trump voltar a vincular a adoção da tarifa ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

No mercado, o receio de que Trump possa retaliar o Brasil, ampliando seus ataques comerciais, deu força ao dólar ante o real e às taxas dos DIs.

“O que estamos vendo agora é a possibilidade de escalada do conflito. Até tivemos uma sinalização dos EUA de que poderia haver uma abertura para negociação com o Brasil, a partir da investigação de práticas comerciais brasileiras, mas Trump insistiu em puxar de novo para o centro do debate a questão do Bolsonaro”, comentou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. “Ninguém sabe o que a Casa Branca vai fazer.”