Waller diz que aceitaria cargo de chair do Fed se Trump pedir, mas até agora não houve contato

WASHINGTON (Reuters) - O diretor do Federal Reserve, Chris Waller, disse que aceitaria o cargo de chair do banco central norte-americano se fosse solicitado pelo presidente Donald Trump, mas até o momento não houve contato com ele sobre o assunto.

"Em 2019, o presidente entrou em contato comigo e disse: 'Você aceitaria?' E eu disse que sim", disse Waller, referindo-se à sua indicação por Trump para a diretoria do Fed.

"Se o presidente entrasse em contato comigo e dissesse: 'Quero que você sirva', eu o faria. Mas ele não entrou em contato comigo."