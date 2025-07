EUA ameaçam voos de companhias aéreas mexicanas por questões de concorrência aérea

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que está tomando uma série de medidas contra o México devido às decisões do governo mexicano de rescindir alguns slots de voo para as companhias aéreas dos EUA e forçar as companhias aéreas de carga dos EUA a realocar as operações na Cidade do México.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, disse em um comunicado que o departamento poderá reprovar as solicitações de voos do México se o governo mexicano não atender às preocupações dos EUA sobre as decisões tomadas em 2022 e 2023. O departamento também está propondo a retirada da imunidade antitruste da joint venture da Delta Air Lines com a Aeromexico para tratar de questões de concorrência no mercado.