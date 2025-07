Importações chinesas de soja do Brasil aumentam 9% em junho

PEQUIM (Reuters) - As importações chinesas de soja do Brasil subiram 9,2% em junho em relação ao ano anterior, mostraram dados da alfândega neste domingo, impulsionadas por uma forte colheita e pela guerra comercial sino-americana em curso, enquanto os suprimentos dos Estados Unidos aumentaram 21%.

O maior comprador de soja do mundo importou 10,62 milhões de toneladas métricas da oleaginosa do Brasil no mês passado, ou 86,6% do total das importações, em comparação com 9,72 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior, segundo dados da Administração Geral das Alfândegas.

As chegadas de junho dos EUA atingiram 1,58 milhão de toneladas, ou cerca de 12,9% do total do mês, acima das 1,31 milhão de toneladas do ano anterior.