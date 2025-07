Rede D'Or está em negociações para possível associação com Fleury, diz O Globo

BRASÍLIA (Reuters) - A rede brasileira de hospitais Rede D'Or está em negociações sobre uma possível combinação de negócios com a empresa de diagnósticos médicos Fleury, informou o colunista Lauro Jardim no jornal O Globo neste domingo.

De acordo com a reportagem, as discussões estão ocorrendo entre a Rede D'Or e o Bradesco, que é o maior acionista individual do Fleury. A Rede D'Or, o Fleury e o Bradesco não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

(Reportagem de Marcela Ayres)