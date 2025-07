Ações chinesas fecham perto de máxima desde 2022 com ganhos em construção e terras raras

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam perto de máximas de três anos e meio nesta segunda-feira, lideradas pelos setores de terras raras e construção, enquanto o mercado de Hong Kong subiu com o avanço de grandes empresas de internet após uma repreensão do governo sobre guerras de preços.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,72%, marcando o maior nível fechamento desde janeiro de 2022, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,67%.

Liderando os ganhos, o índice CSI de Construção e Engenharia subiu 4,3%, atingindo um pico em sete meses, depois que a China iniciou a construção de uma barragem hidrelétrica de US$170 bilhões no Tibete.