Ações europeias têm queda leve com investidores avaliando balanços mistos e negociações comerciais em foco

Por Sanchayaita Roy e Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias encerraram em queda leve nesta segunda-feira em uma sessão volátil, com investidores avaliando um conjunto misto de balanços corporativos e aguardando ansiosamente o resultado das negociações comerciais em andamento entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,08%, a 546,58 pontos, com uma queda nas ações do setor de saúde, como Roche e Novo Nordisk, compensando ganhos de mineradoras.