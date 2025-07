ANP divulga lista com mais de 30 distribuidoras inadimplentes com RenovaBio

Para fins de fiscalização pela ANP, a proibição de fornecimento de combustíveis com as empresas que constam da lista passa a valer a partir de 22 de julho. Quem infringir a vedação de comercialização com distribuidoras da lista está sujeito à aplicação de multa que poderá variar entre R$100 mil e R$500 milhões.

A divulgação da lista ocorre em meio a um endurecimento da fiscalização sobre o tema, buscando garantir o cumprimento das metas do RenovaBio, programa estabelecido por lei que definiu que as compras dos CBIOs pelas distribuidoras seriam a forma de as companhias compensarem os combustíveis fósseis comercializados.

Mais de uma dezena de distribuidoras obtiveram ordens judiciais para impedir sua inscrição na lista da agência reguladora, sob a fundamentação de que a divulgação pública configura "sanção desproporcional e indevida, com potenciais impactos devastadores para suas operações", afirmou a Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (ANDC).

De acordo com nota da ANDC, as liminares judiciais envolvem, por exemplo, casos em que há controvérsias em aberto quanto ao cálculo das metas de aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOs) ou situações em que os valores estão sendo depositados judicialmente, sob amparo de decisões anteriores.

As decisões judiciais que impedem a divulgação integral da lista foram criticadas por agentes do setor como Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio), que apontaram prejuízo à concorrência com as empresas que cumprem com as obrigações de descarbonização.

Em nota, a FPBio afirmou que as empresas inadimplentes estão explorando "brecha" na Justiça para "postergar o cumprimento de metas e continuar operando impunemente", prejudicando a concorrência no setor.