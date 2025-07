China inicia construção da maior hidrelétrica do mundo e mercado de capitais se anima

As ações da Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co, listada em Pequim, que vende equipamentos para construção de túneis, subiram 30%. O mesmo aconteceu com as ações da Geokang Technologies Co Ltd, que fabrica terminais de monitoramento inteligente.

A fabricante de cimento Xizang Tianlu Co Ltd e a Tibet GaoZheng Explosive Co, produtora de materiais explosivos civis, saltaram ao máximo de 10%.

IMPACTO MAIS AMPLO

O primeiro-ministro chinês descreveu a hidrelétrica como um "projeto do século" e disse que ênfase especial "deve ser dada à conservação ecológica para evitar danos ambientais", disse a Xinhua no sábado.

Os rendimentos dos títulos do governo subiram em todos os setores na segunda-feira, com os futuros do tesouro de 30 anos mais negociados caindo para mínimos de cinco semanas, já que os investidores interpretaram as notícias como parte do estímulo econômico da China.

O projeto, de responsabilidade do recém-formado grupo estatal China Yajiang, marca um grande impulso de investimento público para ajudar a alavancar o crescimento econômico, uma vez que as atuais alavancas mostram sinais de fraqueza.