China mantém taxas de empréstimo conforme esperado

Em uma pesquisa da Reuters com 20 participantes do mercado realizada na semana passada, todos previram manutenção das duas taxas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

A economia da China desacelerou menos do que o esperado no segundo trimestre, em uma demonstração de resiliência contra as tarifas dos Estados Unidos, embora analistas alertem que a fraqueza da demanda doméstica e os riscos crescentes do comércio global aumentarão a pressão sobre Pequim para que implemente mais medidas de estímulo.

Enquanto isso, a pressão deflacionária persistente também exige mais medidas de afrouxamento monetário. Em junho, a deflação ao produtor da China se aprofundou, atingindo seu pior nível em quase dois anos, à medida que a economia enfrentava incertezas sobre uma guerra comercial global e uma demanda doméstica fraca.

Grande parte da atenção do mercado será transferida para a reunião do Politburo deste mês, que provavelmente moldará a política econômica para o resto do ano.