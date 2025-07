Empresas da zona do euro estão otimistas mas sentem impacto das tensões comerciais, mostra pesquisa do BCE

Entretanto, as empresas continuaram a observar uma deterioração em seus lucros, sendo que o declínio foi mais generalizado entre as pequenas e médias empresas.

"A maioria relatou ter sido afetada, até certo ponto, pelas tensões comerciais, sendo que as empresas que exportam para os Estados Unidos e as empresas do setor industrial são as mais expostas", acrescentou o BCE.

Cerca de 30% das empresas expressaram preocupações com relação a atrasos ou escassez nas cadeias de oferta, e as empresas indicaram a necessidade de buscar fornecedores alternativos.

"As principais estratégias empregadas para se adaptar às mudanças no ambiente comercial incluem a reorientação das vendas nos mercados domésticos e da UE e a reestruturação das cadeias de oferta", acrescentou o BCE.

Embora as expectativas de inflação de longo prazo tenham permanecido inalteradas, as empresas reduziram sua projeção de aumento de preços para um ano à frente de 2,9% para 2,5%, acrescentou o BCE.

(Reportagem de Balazs Koranyi)