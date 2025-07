EUA não vão apressar acordos comerciais antes do prazo final de agosto e conversarão com a China, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está mais preocupado com a qualidade dos acordos comerciais do que com o tempo, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, nesta segunda-feira, antes do prazo final de 1º de agosto para os países fecharem um acordo comercial.

"Não vamos nos apressar para fechar acordos", disse Bessent em uma entrevista à CNBC.

Perguntado se o prazo poderia ser prorrogado para os países envolvidos em negociações produtivas com Washington, Bessent disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, é quem decidirá.