EXCLUSIVO-Brasil criará representação tributária em Pequim em meio a estreitamento de laços com China

A medida representa mais um passo no aprofundamento do engajamento do Brasil com a China, em um momento de crescentes tensões comerciais globais alimentadas pela política tarifária do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Reuters teve acesso à minuta do decreto e a documentos preparatórios, que mencionam a "crescente complexidade" do comércio bilateral com a China e a necessidade de ampliar a cooperação em temas tributários e aduaneiros.

Atualmente, o Brasil conta com quatro adidâncias tributárias no exterior: em Washington e Buenos Aires, ambas abertas em 2000, e em Assunção e Montevidéu, criadas em 2002.

Os EUA seguem como a principal fonte de investimento estrangeiro direto no Brasil, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai são parceiros cofundadores do país no Mercosul.

Questionado sobre o motivo de o Brasil só agora estar mirando uma adidância na China, visto que o gigante asiático é seu principal parceiro comercial desde 2009, o ministério negou qualquer relação com a atual guerra tarifária.

O Brasil foi recentemente alvo do anúncio de uma pesada tarifa de 50% pelos EUA sobre suas exportações e não teve suas propostas comerciais respondidas pelos norte-americanos, em meio a críticas de Trump aos processos na Justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.