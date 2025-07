Funcionários de Trump visitarão sede do Fed em meio a investigação sobre reforma, informa Semafor

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer visitar a sede do Federal Reserve em Washington nesta semana para analisar a reforma de US$2,5 bilhões, informou o Semafor nesta segunda-feira, citando o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, James Blair.

O presidente do comitê bancário do Senado, Tim Scott, também está em negociações para participar da visita, acrescentou a matéria, citando uma pessoa familiarizada com os planos.

Trump levantou o projeto de reforma como um possível motivo para a destituição do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sugerindo que poderia haver fraude, sem fornecer provas.