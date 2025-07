Futuros do minério de ferro sobem com anúncio de construção de mega-hidrelétrica na China

O minério de ferro de referência para agosto na Bolsa de Cingapura avançava 2,81%, a US$103,6 a tonelada, atingindo uma máxima intradiária de US$104,8, o maior patamar desde 27 de fevereiro.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, anunciou o início da construção daquela que será a maior usina hidrelétrica do mundo, um projeto que deverá impulsionar significativamente a demanda por aço para construção como parte do esforço do país em prol das energias renováveis.

"Os mercados futuros de minério de ferro e vergalhões estão reagindo positivamente ao anúncio do projeto da mega-hidrelétrica", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities em Cingapura.

Não há dúvida de que a construção da usina beneficiará significativamente os mercados locais de aço e poderá atrair aço para construção de diversas partes da China, especialmente considerando que o projeto é de três a quatro vezes maior que a Usina de Três Gargantas, acrescentou Atilla.

Três Gargantas é atualmente a usina hidrelétrica de maior capacidade do mundo.

Enquanto isso, a China deixou inalteradas as taxas referenciais de empréstimos, em linha com as expectativas, após dados econômicos do segundo trimestre ligeiramente melhores do que o esperado.