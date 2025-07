Ibovespa sobe com apoio de materiais básicos e Itaú; Fleury salta

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,17%, entre as principais contribuições positivas para o índice. Nesta segunda, o Itaú Empresas, segmento do Itaú Unibanco que oferece serviços bancários e financeiros para pessoas jurídicas, lançou o "Itaú Emps", um banco digital voltado para o atendimento de pequenas e médias empresas. Inicialmente, a iniciativa terá foco em negócios de sócio único cujos faturamentos variam, em média, entre R$200 mil e R$3 milhões anuais, segundo comunicado do banco à imprensa.

- PETROBRAS PN apurou alta de 0,19%, apesar do desempenho negativo do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedeu 0,1%. BRAVA ENERGIA ON caiu 1,49%, vinda de uma sequência de altas. A companhia informou que concluiu, durante a segunda semana de julho, a conexão dos poços 2H e 3H, que se encontram em processo de testes e estabilização. Ambos os poços já produziram anteriormente por meio do sistema antecipado de produção (FPSO Petrojarl I).

- GPA ON afundou 7,73%, tendo como pano de fundo notícia divulgada pelo Valor Econômico de que a próxima reunião do conselho de administração da empresa pautará um item que pede a remoção da cláusula de "poison pill" de 25%, na esteira do aumento de participação da família Coelho Diniz na varejista, que na semana passada alcançou quase 18%.

- BRF ON subiu 4,9%, MARFRIG ON teve alta de 0,84% e MINERVA ON avançou 0,2%, em pregão favorável para as exportadoras de proteína, que buscaram uma recuperação após as perdas da última sessão.

- RANDONCORP PN, que não está no Ibovespa, perdeu 6,48%, após a empresa anunciar um crescimento de receita líquida de 6% em junho, resultado 12% abaixo do estimado por equipe de analistas do banco Santander. Segundo Lucas Barbosa e equipe, o resultado pode ser consequência de uma má performance da divisão de implementos rodoviários em razão do impacto do processo de reestruturação em andamento, aliada a condições desafiadoras no mercado brasileiro, além de um potencial efeito da desaceleração na produção mensal de caminhões no Brasil.