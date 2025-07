Juros futuros se firmam em baixa na reta final em dia de queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,8%, ante 13,822% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,89%, ante 13,897%.

Durante a manhã, as taxas curtas se mantiveram próximas da estabilidade, enquanto as longas avançavam refletindo novamente o desconforto do mercado com as medidas dos EUA contra o Brasil. O movimento ocorria a despeito de, no exterior, os rendimentos dos Treasuries estarem em queda desde cedo.

Em entrevista à CBN pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que insistirá na negociação comercial com Washington, mas não descartou a possibilidade de os produtos brasileiros começarem a ser taxados em 50% em 1º de agosto, como anunciado pelos EUA, sem que o Brasil tenha recebido uma resposta das autoridades norte-americanas.

Haddad afirmou ainda que o governo avalia implementar instrumentos de apoio a setores da economia impactados pela tarifa dos Estados Unidos, acrescentando que não necessariamente haverá impacto fiscal com as medidas.

"Pode ser que nós tenhamos que recorrer a instrumentos de apoio a setores que injustamente estão sendo afetados", disse.

A dificuldade do Brasil em negociar passa pelo fato de o presidente dos EUA, Donald Trump, estar exigindo como contrapartida o fim do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado -- uma questão do Judiciário, e não comercial.