Kraft Heinz busca reviver marcas antigas desfazendo megafusão de 2015

Maiores retornos dependem de a Kraft Heinz eventualmente encontrar um comprador -- e um prêmio -- para qualquer um dos seus dois negócios.

"Não parece haver muito potencial de crescimento", disse Peter Galbo, analista do Bank of America. "Depende mesmo de uma aquisição futura."

O conselho e a gerência da Kraft Heinz podem ter visto a dissolução da Kellogg Co como uma história de sucesso que eles poderiam replicar, disseram banqueiros de investimento.

No início deste mês, a fabricante europeia de doces Ferrero concordou em adquirir o negócio de cereais da Kellogg Co., WK Kellogg, por US$3,1 bilhões. No ano passado, a Mars adquiriu outro negócio da Kellogg Co., a fabricante de Pringles, Kellanova, por cerca de US$36 bilhões.

Possíveis adquirentes do negócio de condimentos podem ser a fabricante de especiarias e molhos picantes McCormick Co., a Unilever ou a Nestlé, disseram banqueiros de investimento. A McCormick não quis comentar. A Unilever e a Nestlé não responderam aos pedidos de comentário.

O negócio de crescimento mais lento, voltado para a Kraft, pode, entretanto, atrair o interesse de outra empresa que deseja aumentar sua influência com supermercados como Walmart e Kroger, disse Dave Wagner, gestor de portfólio da Aptus Capital, que detém ações da Kraft Heinz em um fundo negociado em bolsa.