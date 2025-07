Nasdaq e S&P 500 atingem novos recordes com negociações comerciais e balanços de tecnologia em foco

O Dow Jones Industrial Average tinha alta de 0,09%, para 44.380,25 pontos, apenas 1,57% abaixo de sua máxima de todos os tempos.

Os investidores esperavam algum progresso nas negociações comerciais depois que o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, expressou no domingo confiança em fechar um acordo comercial com a União Europeia.

No entanto, diplomatas da UE disseram que o bloco de 27 membros está explorando um conjunto mais amplo de possíveis contramedidas contra os Estados Unidos, já que as expectativas de um acordo com Washington diminuíram.

Trump ameaçou impor tarifas de 30% sobre as importações do México e da UE, mantendo os mercados em alerta. O presidente também enviou cartas a outros parceiros comerciais, incluindo Canadá, Japão e Brasil, estabelecendo taxas tarifárias gerais que variam de 20% a 50%.

Apesar dos ataques persistentes de Trump e do prazo final das tarifas em 1º de agosto, o S&P 500 e o Nasdaq atingiram novas máximas recentemente, já os investidores acreditam que as consequências econômicas das tarifas podem não ser tão terríveis quanto se temia.

Todas as atenções estão voltadas para empresas importantes, como Alphabet e Tesla, cujos resultados desta semana darão início à série de balanços dos "Sete Magníficos" e poderão definir o tom de Wall Street.