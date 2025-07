Petróleo cai com pouco impacto das sanções da UE contra Rússia

A União Europeia aprovou na sexta-feira o 18º pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, que também teve como alvo a Nayara Energy, empresa indiana exportadora de refinados a partir do petróleo bruto russo.

"No momento, o mercado acredita que a oferta ainda chegará ao mercado de uma forma ou de outra. Não há muita preocupação", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, em Nova York.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que a Rússia havia construído certa imunidade às sanções ocidentais.

As sanções da UE seguiram as ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada, de impor sanções aos compradores de exportações russas, a menos que a Rússia concorde com um acordo de paz dentro de 50 dias.

Analistas do ING disseram que a parte do pacote com maior probabilidade de ter efeito é a proibição da UE à importação de produtos refinados processados a partir de petróleo russo em países terceiros, embora o ING tenha destacado que isso pode ser difícil de monitorar e aplicar.

Contribuindo para limitar parte das perdas do petróleo durante as negociações da tarde desta segunda-feira estavam as preocupações dos investidores com o fornecimento de diesel em função do pacote de sanções, segundo analistas.