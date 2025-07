Rede D'Or e Fleury negam que tenham alcançado acordo de combinação de negócios

(Reuters) - A rede brasileira de hospitais Rede D'Or e a empresa de diagnósticos médicos Fleury disseram nesta segunda-feira que não chegaram a nenhum acordo para unificar seus negócios, conforme fato relevante emitido por ambas as empresas.

As declarações ocorrem após o colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo, informar no domingo que as empresas estariam em negociações sobre uma possível combinação.

A Rede D'Or disse que está permanentemente avaliando oportunidades de expansão de suas linhas de negócio, porém disse que não existem qualquer decisão, proposta ou documentos