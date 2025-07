Secretário do Tesouro dos EUA diz que Fed precisa ser examinado como instituição

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que o Federal Reserve precisa ser examinado como uma instituição, além de avaliado se tem sido bem-sucedido.

Bessent, falando com a CNBC, se recusou a comentar uma reportagem segundo a qual ele teria aconselhado o presidente Donald Trump a não demitir o chair do Fed, Jerome Powell, dizendo que seria uma decisão do republicano.

Mas ele afirmou que a instituição deveria ser revista, citando o que chamou de "alarmismo sobre tarifas", apesar do surgimento até agora de pouco ou nenhum efeito inflacionário.