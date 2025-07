Stellantis vê prejuízo de 2,3 bi de euros no 1º semestre por reestruturação e tarifas dos EUA

As vendas da Stellantis na América do Norte caíram 25% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, segundo o comunicado desta segunda-feira, indicando que a montadora ainda tem um longo caminho pela frente.

A Stellantis também disse que estava observando uma demanda fraca na Europa, especialmente para vans.

A receita do primeiro semestre do grupo totalizou 74,3 bilhões de euros, abaixo dos 85 bilhões de euros no primeiro semestre de 2024, mas acima do segundo semestre de 2024, quando a receita totalizou 71,8 bilhões de euros.

A Stellantis divulgará seus resultados finais do primeiro semestre em 29 de julho.

(Reportagem adicional de Enrico Sciacovelli)