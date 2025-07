UE intensifica planos de retaliação conforme diminuem perspectivas de acordo tarifário com os EUA

A Comissão Europeia, que negocia acordos comerciais em nome do bloco de 27 membros, parecia estar no caminho certo para um acordo no qual a UE ainda enfrentaria uma tarifa de 10% dos EUA sobre a maioria de suas exportações, com algumas concessões.

Essas expectativas agora parecem ter sido frustradas após a ameaça do presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 30% até 1º de agosto, e após as conversas entre o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, e seus pares norte-americanos em Washington na semana passada.

Sefcovic, que disse que uma tarifa de 30% "praticamente proibiria" o comércio transatlântico, entregou um relatório sóbrio sobre a situação atual aos enviados da UE na sexta-feira, disseram diplomatas à Reuters.

Os interlocutores dos EUA apresentaram soluções divergentes durante suas reuniões, incluindo uma taxa básica que poderia ser bem superior a 10%, acrescentaram os diplomatas da UE.

"Cada interlocutor parecia ter ideias diferentes. Ninguém pode dizer (a Sefcovic) o que de facto funcionaria com Trump", disse um diplomata.

As perspectivas de flexibilização ou remoção das tarifas norte-americanas de 50% sobre aço e alumínio e de 25% sobre carros e peças automotivas parecem limitadas.